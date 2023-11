Trainerwechsel in der NHL – Rekord-Pleite für LeBron James

News aus dem US Sport

Legende: Er muss nicht mehr hinsehen Der gefeuerte Minnesota-Trainer Dean Evason. Keystone/CLAUDIO BRESCIANI

NHL: Evason muss gehen, Hynes übernimmt

Die Minnesota Wild haben sich nach 14 Niederlagen in den ersten 19 Saisonspielen von Trainer Dean Evason getrennt. Auch Assistent Bob Woods muss gehen, gab Wild-Manager Bill Guerin bekannt. Als Nachfolger wurde John Hynes erkoren. Der 48-Jährige war zuletzt für die Nashville Predators zuständig und seit Ende Mai ohne Trainer-Job. Evason hatte das Traineramt bei Minnesota im Februar 2020 als Nachfolger von Bruce Boudreau übernommen.

NBA: Rekord-Niederlage im Rekord-Spiel

LeBron James hat die höchste Niederlage seiner NBA-Karriere kassiert. Der 38-jährige Basketball-Superstar verlor mit den Los Angeles Lakers bei den Philadelphia 76ers 94:138. Mit 44 Zählern Unterschied musste James seit seinem Debüt in der nordamerikanischen Liga vor 20 Jahren noch nie als Verlierer vom Parkett. In den 290 Duellen zwischen den 76ers und den Lakers gab es nie eine deutlichere Niederlage für die Lakers. Etwas zu feiern gab es für NBA-Rekord-Skorer James dennoch: Er ist nun auch der Basketballer mit den meisten Einsatzminuten (66'319) in der NBA. James hat die Lakers-Legende Kareem Abdul-Jabbar (66'297) als Rekordhalter abgelöst.