Legende: Auch neben dem Feld eine Erscheinung Dikembe Mutombo. imago images/MediaPunch

NBA: Mutombo erliegt Krebs

Die NBA-Legende Dikembe Mutombo ist tot. Das 2,18 Meter grosse Mitglied der Basketball Hall of Fame wurde 58 Jahre alt. Wie die NBA mitteilte, starb Mutombo an einem Hirntumor im Kreis seiner Familie. Der gebürtige Kongolese Mutombo spielte von 1991 bis 2009 für die Atlanta Hawks, die Philadelphia 76ers, die New Jersey Nets und die New York Knicks in der NBA und war lange Zeit eine prägende Figur. Nach seiner Karriere war er als Botschafter der NBA unterwegs und widmete sich wohltätigen Zwecken.

MLB: Baseball-Legende Rose verstorben

Peter Edward Rose Sr. ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Rose absolvierte in der Major League Baseball 3562 Spiele, hatte 4256 Hits und stand 15'890 Mal am Schlagmal – alles Rekorde, die auch seinen Spitznamen «Hit King» begründeten. Der In- und Outfielder spielte von 1963 bis 1986 insgesamt 24 Jahre in der MLB. Rose gewann die World Series zweimal mit Cincinnati und einmal mit Philadelphia. 1989 kam ans Licht, dass Rose als Reds-Manager auf Spiele seines Team gesetzt hatte. Wenig später erfolgte die Sperre. Der Weg in die Hall of Fame blieb der MLB-Legende dadurch versperrt.