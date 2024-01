Legende: Wurde nur 46 Jahre alt Dejan Milojevic. Keystone/Darren Yamashita

NBA: Co-Trainer der Warriors stirbt nach Infarkt

Die Golden State Warriors trauern um ihren Assistenztrainer Dejan Milojevic, der am Mittwochmorgen an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben ist. Wie das Team um Superstar Stephen Curry mitteilte, sei der 46-jährige Serbe nach dem medizinischen Notfall bei einem Mannschaftsessen in Salt Lake City am Abend zuvor ins Krankenhaus eingeliefert worden. «Wir sind am Boden zerstört nach dem plötzlichen Tod von Dejan», sagte Warriors-Trainer Steve Kerr. Das auf Mittwochabend Ortszeit angesetzte Spiel des Teams gegen die Utah Jazz wurde von der Liga verschoben.

Legende: War für einmal besser im Punktesammeln als im Rebounden Clint Capela. Todd Kirkland/Getty Images

NBA: Hawks besiegen Magic knapp

Gegen die besser klassierten Orlando Magic haben die Atlanta Hawks in der Nacht auf Donnerstasg einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Das Team mit dem Genfer Clint Capela gewann 106:104. Dejounte Murray sicherte seinem Team die entscheidenden 2 Punkte zum Sieg mit einem «Buzzer Beater», einem Wurf, der knapp vor dem Ertönen der Schlusssirene erfolgt. Capela trug zum 2. Heimsieg in Folge 12 Punkte und 3 Rebounds bei. Die Hawks belegen derzeit den 10. Platz im Osten, der gerade noch zur Playoff-Teilnahme berechtigen würde.