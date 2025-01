Per E-Mail teilen

Legende: War auch in der Defensive gefordert Clint Capela (rechts). Keystone/Kathryn Skeean

NBA: Capelas 16 Punkte sind zu wenig

Die Atlanta Hawks mit dem Genfer Clint Capela haben in der NBA die zweite Niederlage in Folge kassiert. Das Team aus Georgia unterlag daheim den Detroit Pistons mit 104:114. Capela gelangen gegen den Tabellennachbarn in der Eastern Conference 16 Punkte und 10 Rebounds. Mangelhaft waren bei Atlanta vor allem die Würfe von der Dreipunktelinie: Nur 6 von 38 Versuchen landeten im Korb. Die Atlanta Hawks belegen im Osten den 7. Platz.

