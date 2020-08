Legende: Haben mehrere positive Corona-Tests zu beklagen Die St. Louis Cardinals. Keystone

Baseball: Komplette Serie abgesagt

In der Major League Baseball musste wegen Coronavirus-Fällen eine weitere Serie komplett abgesagt werden. Zentrum des jüngsten Ausbruchs ist das Team der St. Louis Cardinals. Übers Wochenende stieg die Zahl der positiv getesteten Menschen laut MLB-Mitteilung auf 9 Spieler und 7 Betreuer an. Die ersten beiden Fälle im Team gab es bereits am 30. Juli. Als Folge davon wurde nach der Annullierung der Duelle gegen die Chicago Cubs auch die Serie gegen die Pittsburgh Pirates abgesagt, die am Montag hätte beginnen sollen.