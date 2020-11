Fussball: Wicky am letzten Spieltag von Platz 10 verdrängt

Raphaël Wicky hat als Trainer mit Chicago Fire die Playoffs der Major League Soccer verpasst. Im letzten Spiel der Qualifikation unterlag Chicago New York City zuhause mit 3:4. Dadurch wurde Chicago in der Eastern Conference noch von Inter Miami, dem Klub von Besitzer David Beckham, von Platz 10 verdrängt. Ein Unentschieden hätte Wickys Team gereicht, um erstmals seit 2017 die Playoffs zu erreichen. Für den früheren Basel-Trainer war es die erste Saison in Chicago, nachdem ihn Sportchef Georg Heitz im letzten Dezember in die USA gelotst hatte.

American Football: Brady kassiert historische Pleite

NFL-Superstar Tom Brady hat mit seinem neuen Klub, den Tampa Bay Buccaneers, am Sonntagabend eine Klatsche kassiert. Gegen die New Orleans Saints blieb das Heimteam bis ins vierte Viertel ohne Punkte. Am Ende hiess es 3:38 – deutlicher hatte Brady in fast 300 NFL-Partien noch nie verloren.