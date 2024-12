Per E-Mail teilen

Legende: Im Tief Der Walliser Kyshawn George und die Wizards. Keystone/Aaron Gash

NBA: George bei Niederlage mit Knöchel-Verstauchung

Die Niederlagenserie der Washington Wizards in der NBA geht weiter. Gegen den Ligakrösus Cleveland Cavaliers kassierten sie mit 87:118 die nächste Klatsche. Das Duell zwischen der Nummer 1 und dem Schlusslicht der Liga war eine einseitige Angelegenheit und führte zur 15. Wizards-Niederlage in Serie. Wahrscheinlich muss Washington in den nächsten Partien ohne Kyshawn George auskommen. Der 20-jährige Walliser zog sich im zweiten Viertel eine Verstauchung des linken Knöchels zu. Bis dahin stand der Rookie gut elf Minuten auf dem Parkett und verzeichnete sechs Rebounds.