Woods zeigt sich an Krücken – Hawks siegen ohne Capela

News aus dem US Sport

Golf: Tiger Woods meldet sich erstmals öffentlich

Zwei Monate nach seinem schweren Autounfall hat sich Golf-Superstar Tiger Woods öffentlich zurückgemeldet. Der 45-Jährige postete ein Foto von sich und seinem Hund auf seinem Trainings-Golfplatz in Florida bei Instagram. Woods präsentierte sich lächelnd auf Krücken, das verletzte rechte Bein sicher in einer Unterschenkelschiene verpackt. «Die Arbeit auf meinem Kurs schreitet schneller voran als meine Genesung», schrieb Woods. Er hatte sich am 23. Februar bei einem Autounfall schwere Beinverletzungen zugezogen.

Basketball: Hawks siegen ohne Capela

Clint Capela fehlte den Atlanta Hawks beim 118:103-Sieg gegen die Miami Heat. Der Genfer, bester Rebound-Spieler der NBA, musste wegen Rückenbeschwerden pausieren. Die Hawks schonten zudem Superstar Trae Young.