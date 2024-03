Legende: Saisonstart geglückt Tanja Hüberli herzt Nina Brunner (Archivbild). Keystone/Anthony Anex

Beachvolleyball: Hüberli/Brunner schlagen Vergé-Dépré/Mäder

Beim Saisonauftakt der Beachvolleyballerinnen in Doha ist es zu Beginn zum Schweizer Duell zwischen Tanja Hüberli/Nina Brunner und Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder gekommen. Hüberli/Brunner gewannen das Gruppenspiel am Elite-16-Turnier in 2 Sätzen 21:19, 21:19. Vergé-Dépré/Mäder haben sich über die Qualifikation ins Hauptfeld des Turniers der höchsten Kategorie gespielt. Gleiches gilt für Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré. Die beiden gestalteten ihr 1. Gruppenspiel in Doha erfolgreich: Sie bezwangen die Brasilianerinnen Carol/Barbara 21:18, 21:19.

02:56 Video Archiv: Vergé-Dépré vor der Saison im SRF-Interview Aus Sport-Clip vom 27.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 56 Sekunden.

Volleyball: Volley Luzern zieht sich in NLB zurück

Volley Luzern wird in der kommenden Saison kein Team in der Nationalliga A der Männer mehr stellen. Der Vorstand entschloss sich nach 8 Saisons in der obersten Spielklasse zum Rückzug in die NLB. Strukturelle und betriebswirtschaftliche Gründe hätten zu diesem Entscheid geführt. Somit treten in der Saison 2024/25 in der NLA Stand heute nur noch 6 Teams an. Für die kommende Spielzeit hat noch kein aufstiegsinteressiertes NLB-Team sämtliche Voraussetzungen für eine Teilnahme in der NLA erfüllt.