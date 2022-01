Legende: Bittere Pille Nevin Galmarini verpasst das Rennen in Scuol. Keystone

Snowboard: Galmarini positiv auf Corona getestet

Rückschlag für den Bündner Alpin-Snowboarder Nevin Galmarini: Der 35-jährige Olympiasieger kann wegen einem positiven Corona-Test nicht an seinem Heim-Weltcuprennen in Scuol teilnehmen. Auch auf den Weltcup-Start in Bad Gastein muss Galmarini verzichten. «Es schmerzt mich unglaublich und die Zwangspause kommt natürlich zum falschen Zeitpunkt. Ich versuche aber, optimistisch zu bleiben und hoffe, dass ich am 14. Januar beim Weltcup in Simonhöhe wieder an den Start gehen kann», so der zweifache Olympia-Medaillengewinner.

Langlauf: Keine Rennen in Les Rousses

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen mit der Omikron-Variante sind die vom 14. bis 16. Januar geplant gewesenen Langlauf-Weltcuprennen in Les Rousses (FRA) abgesagt worden. Das gab der Weltskiverband FIS am Dienstagabend bekannt. Es wären ein Frauen- und Männer-Sprint, ein 15-km-Skating-Rennen der Männer sowie ein Verfolgungsrennen über 10-km der Frauen auf dem Programm gestanden.