Nach 28 Jahren: Kasai nicht an der Tournee

Legende: Eine Ära in der Tournee-Historie geht zu Ende Noriaki Kasai imago images

Skispringen: Kasai nicht an der Tournee

Noriaki Kasai wird erstmals seit 28 Jahren die Vierschanzentournee verpassen. Der 47-Jährige steht nicht im japanischen Aufgebot für die Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Kasai, dessen letzter Weltcup-Einzelsieg fünf Jahre zurückliegt, denkt trotz seiner Ausbootung nicht an ein Karriereende.

Ski alpin: Kein Training in Gröden

Das 1. Training zur Abfahrt vom Samstag in Gröden ist wegen Nebels abgesagt worden. Auf der WM-Strecke von 1970 ist am Donnerstag nochmals ein Training angesetzt. Eröffnet werden soll das Rennprogramm am Freitag mit dem Super-G.

Biathlon: Bö macht Vaterschafts-Pause

Für Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö wird der anstehende Weltcup in Le Grand Bornand bereits zur WM-Generalprobe - denn aufgrund der Geburt seines ersten Kindes will der Norweger den kompletten Januar aussetzen. Mit seiner Frau Hedda Klovstad Dähli erwartet Bö im Januar den gemeinsamen Nachwuchs.