Bob: Vogt und Friedli ohne Top-Resultat

Die beiden Schweizer Viererbobs konnten an der EM im deutschen Winterberg nicht um die vorderen Plätze mitreden. Simon Friedli fuhr mit seinem Team auf Platz 12. Michael Vogt, der am Samstag im Zweierbob noch auf Platz 4 gefahren war, klassierte sich auf dem 13. Rang. In beiden Läufen unterlief ihm gleich zu Beginn eine Panne: Im 1. Lauf konnte Pilot Vogt nur mit Mühe in den Bob einsteigen, im 2. Durchgang konnte er seinen Stossbügel nicht hochklappen. Den EM-Titel gewann wie im Zweierbob Francesco Friedrich. Der Deutsche holte damit gleichzeitig seinen 46. Weltcup-Sieg, womit er diese Wertung neu alleine anführt.