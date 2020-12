Legende: Nicht zu stoppen Luka Doncic, hier im Duell mit Paul George. Keystone

Basketball: Mavericks schon bei Halbzeit 50 Zähler vorne

Die Dallas Mavericks haben bei ihrem ersten Saisonsieg in der NBA einen spektakulären Rekord aufgestellt. Beim 124:73 bei den Los Angeles Clippers in der Nacht auf Montag führten die Texaner zur Halbzeit bereits mit 77:27. Seit Einführung der Wurfuhr lag noch nie ein Team zu diesem Zeitpunkt so deutlich vorne. Bester Skorer war Luka Doncic mit 24 Punkten in 26 Einsatzminuten. Clippers-Stadtrivale Los Angeles Lakers feierte mit dem 127:91 gegen die Minnesota Timberwolves den zweiten Sieg in Serie.

American Football: Kansas City sichert sich Freilos

Die Kansas City Chiefs sicherten sich am zweitletzten Spieltag der Regular Season als bester Division-Sieger ein Freilos für die Wild Card Round. Der Super-Bowl-Gewinner von 2019 bezwang in der AFC West Atlanta mit 17:14. Damit erhält das Team vor den Playoffs eine zusätzliche Pause. In der NFC-West-Division holte sich Seattle dank einem 20:9-Erfolg über die Rams den Division-Titel und ist weiter im Rennen um das letzte Freilos. Auch Pittsburgh (AFC North) darf sich nach dem 28:24-Sieg über Indianapolis über den Division-Titel freuen.