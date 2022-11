Legende: Nicht zu bremsen Clint Capela zeigte eine überzeugende Leistung. Reuters/USA Today Sports

NBA: Capela mit bester Saisonleistung

Die Atlanta Hawks sind in der NBA mit einem überzeugenden Clint Capela zum zweiten Sieg in Folge gekommen. Das Team aus Georgia bezwang zuhause die New Orleans Pelicans 124:121 nach Verlängerung. Capela zeigte seine bis dahin beste Leistung in der laufenden Saison. Der Genfer steuerte zum sechsten Sieg im neunten Spiel 21 Punkte bei und war damit drittbester Skorer seiner Mannschaft. Ausserdem gelangen ihm 19 Rebounds. Erfolgreichster Werfer war einmal mehr Trae Young mit 34 Punkten. Die Hawks hätten sich die Verlängerung ersparen können. Knapp fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit hatten sie mit 13 Punkten Vorsprung geführt.