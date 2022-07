NHL: Neuer General Manager für Timo Meier

In der National Hockey League ist zum ersten Mal ein Afroamerikaner als General Manager verpflichtet worden. Ex-Profi Mike Grier übernimmt den Job bei den San Jose Sharks, dem Team von Timo Meier. «Das bedeutet mir viel», sagte Grier bei der Vorstellung. Grier mag der erste afroamerikanische GM in der NHL sein, er ist indes nicht der erste General Manager in der eigenen Familie. Sein Bruder Chris Grier wirkt als GM in der National Football League (NFL) bei den Miami Dolphins.