NWSL: Houston siegt dank Bachmann

Houston Dash konnte in der NWSL einen seltenen Sieg bejubeln. Das Tabellenschlusslicht siegte auswärts bei San Diego Wave mit 2:0. Die Schweizer Nationalspielerin Ramona Bachmann erzielte in der 72. Minute, nur 7 Minuten nach ihrer Einwechslung, das 2:0 für die Gäste. Bachmann hatte zuletzt länger gefehlt und kam nun zu ihrem zweiten Teileinsatz in Folge. Trotz des Sieges bleibt Houston am Tabellenende, die Playoffs sind nicht mehr zu erreichen. Auch für Ana-Maria Crnogorcevic und Seattle Reign wird die Saison nach der 5. Niederlage in Serie nach der Regular Season enden. Auf beide Spielerinnen wartet schon bald eine Abwechslung zum Liga-Alltag in Übersee. Am Montag sind sie von Nationaltrainerin Pia Sundhage für die Schweizer Testspiele Ende Oktober gegen Australien und Frankreich aufgeboten worden.