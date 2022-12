News aus den US Sports

Legende: Kam gegen Orlando 22 Minuten zum Einsatz Clint Capela, hier im Duell mit Moritz Wagner. Reuters / Nathan Ray Seebeck

NBA: Capela muss pausieren

Der Genfer NBA-Spieler Clint Capela wird den Atlanta Hawks eine bis zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der Center hat sich eine Zerrung in der rechten Wade zugezogen, wie eine MRI-Untersuchung ergab. Der 28-Jährige war bei der 124:135-Niederlage seines Teams in Orlando in der Nacht auf Donnerstag zu 22 Minuten Einsatzzeit gekommen und hatte sich dabei 16 Punkte sowie 6 Rebounds notieren lassen. Auf die Verliererstrasse waren die Hawks schon im 1. Viertel geraten, als sie 50 Punkte des Gegners zuliessen.