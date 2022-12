News aus den US Sports

Legende: Konnte seinen Teamkollegen auf dem Spielfeld nicht helfen Clint Capela. Getty Images/Mitchell Leff

NBA: Capela muss angeschlagen aussetzen

Clint Capela fehlte den Atlanta Hawks wegen Achillessehnen-Problemen bei der 103:128-Auswärtsniederlage gegen die Memphis Grizzlies. Der Genfer hatte sich die Verletzung im sonntäglichen Heimspiel gegen die Chicago Bulls (123:122 n.V.) zugezogen, wo er über 31 Minuten lang spielte und mit 15 Punkten und 14 Rebounds einer der Matchwinner war.

NFL: Saisonende für Kyler Murray

Quarterback Kyler Murray von den Arizona Cardinals fällt für den Rest der Saison aus. Wie sein Team am Dienstag mitteilte, habe sich bei Murray bei einer MRT-Untersuchung ein Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie bestätigt. Der 25-Jährige verletzte sich beim ersten Angriff in der Partie gegen die New England Patriots (13:27) ohne gegnerische Einwirkung.

00:18 Video Arizona-Coach Kingsbury über Murrays Verletzung (engl.) Aus Sport-Clip vom 13.12.2022. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

NBA: MVP-Trophäe nach Michael Jordan benannt

Die NBA hat die Auszeichnung für den wertvollsten Spieler der Saison (MVP) in Michael Jordan Trophy umbenannt. Wie die Liga bekanntgab, wurde zu Ehren des wohl besten Spielers in der Historie auch die dafür vergebene Trophäe neu gestaltet.