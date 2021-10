Legende: Verhaltener Auftritt Clint Capela gelangen gegen New Orleans 5 Punkte und 12 Rebounds. Keystone

Basketball: Capela bei Atlanta-Sieg diskret

Die Atlanta Hawks feierten in der NBA im 4. Spiel der Saison den 3. Sieg. Die Equipe aus Georgia gewann bei den New Orleans Pelicans 102:99. Wie zwei Tage zuvor, als ihm beim Heimsieg gegen die Detroit Pistons lediglich 4 Punkte und 8 Rebounds gelungen waren, erreichte Capela wiederum nicht die gewohnte Leistung. 5 Punkte und 12 Rebounds hatte der Center diesmal in seiner persönlichen Bilanz stehen. Erfolgreichster Werfer der Hawks war einmal mehr Spielmacher Trae Young mit 31 Punkten.

Baseball: Houston gleicht mit souveränem Sieg aus

Die Houston Astros haben im Kampf um den Titel in der Major League Baseball (MLB) mit einem souveränen Erfolg ausgeglichen. Die Texaner gewannen ihr zweites Heimspiel gegen die Atlanta Braves mit 7:2 und stellten damit in der Best-of-7-Serie der World Series auf 1:1. In den kommenden drei Partien von Freitag bis Sonntag haben nun die Braves jeweils Heimrecht. Atlanta wartet bereits seit 26 Jahren auf eine Meisterschaft in der World Series, Houston holte den MLB-Titel zuletzt 2017.