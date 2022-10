Legende: Erweist sich als hartnäckiger Gegenspieler Clint Capela. AP Photo / Carlos Osorio

NBA: Dritter Hawks-Sieg im vierten Spiel

Die Atlanta Hawks haben in der NBA im vierten Saisonspiel den dritten Sieg eingefahren. Die Mannschaft mit Clint Capela bezwang die Detroit Pistons auswärts 118:113. Capela steuerte sechs Punkte bei und verbuchte zehn Rebounds. Für den Unterschied zugunsten der Hawks in deren erstem Auswärtsspiel der Saison sorgte ein weiteres Mal Trae Young. Der Guard war mit 35 Punkten mit Abstand erfolgreichster Werfer seines Teams. Die beiden Mannschaften stehen sich in der Nacht auf Samstag in Detroit erneut gegenüber.