Legende: Vermochte zu überzeugen Clint Capela (r.). Getty Images/Kevin C. Cox

NBA: Capela mit dem 12. Double-Double

Clint Capela und das NBA-Team der Atlanta Hawks haben in der Nacht auf Samstag das Heimspiel gegen die Denver Nuggets 117:109 gewonnen. Der Genfer überzeugte mit 12 Punkten und 11 Rebounds. Er machte somit in der 21. Partie das Dutzend an Double-Doubles voll. Die Hawks haben mit dem zweiten Erfolg in Serie wieder Fuss gefasst. 13 Siege stehen 10 Niederlagen gegenüber.