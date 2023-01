News aus den US Sports

Legende: Unter dem Korb gewohnt stark Clint Capela gegen Oklahomas Shai Gilgeous-Alexander. Keystone/AP/Kyle Phillips

NBA: Capela mit Atlanta siegreich

Nach zwei Niederlagen sind die Atlanta Hawks in der NBA zum Siegen zurückgekehrt. Das Team mit dem Schweizer Center Clint Capela schlug die Oklahoma City Thunder 137:132 und hält damit wieder mit einer positiven Bilanz (25:24 Siege). Capela steuerte mit 18 Punkten und 10 Rebounds sein 19. Double-Double zum Auswärtssieg bei und versenkte alle seine 8 Versuche aus dem Spiel heraus. Allerdings verliess der Genfer das Parkett mit einer Minus-18-Bilanz. Bester Werfer seines Teams war der in der Region um Oklahoma aufgewachsene Trae Young mit 33 Punkten. Für die Hawks war es eines der ergiebigsten Spiele der Saison. Mehr als 137 Punkte hatte das Team in dieser Saison zuvor nur einmal ohne Overtime geworfen.