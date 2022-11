Legende: Drittbester Skorer seines Teams Clint Capela. Reuters / Michael McLoone

NBA: Capelas Hawks bleiben Bucks auf den Fersen

Die Atlanta Hawks mit Clint Capela besiegten die vor ihnen liegenden Milwaukee Bucks 121:106. Der 28-jährige Westschweizer steuerte beim Erfolg 19 Punkte bei, sein zweitbester Wert in dieser Saison. Nur De'Andre Hunter (24) und Trae Young (21) sammelten noch mehr Zähler. Capela eroberte zudem 10 Rebounds, so viele wie kein anderer in seinem Team. Während des Spiels durchbrach er die Marke von 6000 Karrierepunkten in der NBA. Durch den Sieg bleiben die Hawks in der Eastern Conference den zweitplatzierten Bucks auf den Fersen.