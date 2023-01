Legende: Fast nicht zu stoppen Chicagos DeMar DeRozan gegen die Hawks-Defensive (darunter Clint Capela, r.). Keystone/AP/Charles Rex Arbogast

NBA: Capelas Hawks unterliegen den Bulls

Nach ihrer Serie von 5 Siegen am Stück haben die Atlanta Hawks in der Nacht auf Dienstag bereits die 2. Niederlage in Folge eingefahren. Gegen die Chicago Bulls unterlag das Team mit dem Genfer Clint Capela 100:111. Capela kam auf 16 Punkte und 12 Rebounds für Atlanta, welches kurzfristig auf seinen Schlüsselverteidiger D'Andre Hunter (Asthma-Symptome) verzichten musste. Ein besonderes Jubiläum, verzeichnete DeMar DeRozan: Der 33-jährige US-Amerikaner lief zu seinem 1000. NBA-Spiel in der Qualifikation auf. Dabei gelangen ihm 26 Punkte, womit er der beste Werfer der Partie war.