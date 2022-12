News aus den US Sports

Legende: Unter dem Korb gewohnt stark Clint Capela im Spiel gegen die Thunders. imago images/USA Today Network/Brett Davis

NBA: 13. Double-Double für Capela

Clint Capela hat mit den Atlanta Hawks eine empfindliche Heimniederlage gegen Oklahoma City erlitten. Das Team des Genfers unterlag den Thunder trotz zwischenzeitlicher 14-Punkte-Führung im dritten Viertel mit 114:121. Die Hawks gaben damit zum 6. Mal in Folge ein Spiel aus der Hand, in dem sie mit 10 oder mehr Punkten geführt haben. Capela erzielte mit 14 Punkten und 16 Rebounds sein 13. Double-Double in dieser Saison, womit er hinter Anthony Davis (Lakers) der zweitbeste Rebounder der Liga ist.