NBA: Hawks bleiben gegen Leader chancenlos

Nach zuletzt zwei Siegen in Serie haben die Atlanta Hawks in der NBA gegen die Denver Nuggets deutlich 108:128 verloren. Auch Clint Capelas 22. Double-Double der Saison half dem Team aus Georgia nicht. Capela beendete die Partie in Denver mit 12 Punkten und 11 Rebounds in knapp 27 Minuten auf dem Parkett. Ab Mitte des ersten Viertels lag Denver stets in Front, zwischenzeitlich baute der Leader der Western Conference um den überragenden Serben Nikola Jokic seine Führung auf 23 Punkte aus. Jokic gelang sein 18. Triple-Double mit 20 Punkten, 18 Rebounds und 10 Assists.

NBA: James nähert sich Allzeit-Rekord

Basketball-Superstar LeBron James kommt dem Allzeit-Punkterekord in der NBA immer näher. Der 38-Jährige erzielte bei der 126:131-Niederlage seiner Los Angeles Lakers bei den New Orleans Pelicans 27 Punkte. Damit fehlen James nur noch 36 Zähler, um den legendären Kareem Abdul-Jabbar (38'387) in der ewigen Bestenliste zu überholen. «Ich will einfach nur gewinnen», sagte James und fügte hinzu: «Ich bin verdammt müde. Am Mittwoch werde ich bereit sein.» Dann könnte der Rekord schon fallen, Oklahoma City Thunder wartet.