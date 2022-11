Legende: Herr der Lüfte Clint Capela hat das Geschehen weit oberhalb des Courts im Griff. Keystone/AP Photo/Erik Rank

NBA: Sacramento geschlagen, nun gegen Capelas Ex-Team

Die Atlanta Hawks mit Clint Capela wurden in der Nacht auf Donnerstag ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen das Heimspiel gegen die Sacramento Kings 115:106. Mit 11 Punkten und 14 Rebounds erzielte der Romand sein siebtes Double-Double in dieser Saison. Dank des 11. Sieges im 18. Spiel kletterten die Hawks auf Platz 4 in der Eastern Conference. In der Nacht auf Samstag werden sie versuchen, in Houston nachzulegen. Dort trifft Capela auf die ehemaligen Klubkollegen.