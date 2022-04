Legende: In Aktion Clint Capela versucht sich unter dem Korb gegen Corey Kispert durchzusetzen. Keystone/AP Photo/John Bazemore

Basketball: Capela wirft bei Atlanta-Sieg 19 Punkte

Atlanta hat in der NBA gegen die Washington Wizards mit 118:103 gewonnen. Clint Capela steuerte 19 Punkte sowie 7 Rebounds zum Erfolg bei. Am Dienstag hatte mit der Niederlage in Toronto für die Hawks ein Lauf mit 5 Siegen geendet, womit das Team aus Georgia endgültig Gewissheit hatte, die Pre-Playoffs bestreiten zu müssen. Mit dem Sieg gegen die Wizards hielt sich Atlanta die Möglichkeit offen, die Regular Season in der Eastern Conference auf dem 7. Platz zu beenden und sich für die 1. Runde im «Play-In»-Turnier den Heimvorteil zu sichern. Bei noch 2 ausstehenden Spielen liegen die Hawks mit der gleichen Bilanz wie Brooklyn und mit einem Sieg Rückstand auf das siebtklassierte Cleveland auf Rang 9.

Eishockey: Suter skort für Detroit

In der NHL hat Detroit seinen 2. Sieg in Serie gefeiert. Die Red Wings setzten sich bei den Winnipeg Jets mit 3:1 durch. Pius Suter liess sich beim 3:1 ins leere Tor seinen 18. Assist gutschreiben. Matchwinner für Detroit war Sam Gagner mit 2 Treffern. Trotz des Erfolgs haben die Red Wings mit einem Playoff-Platz nichts mehr zu tun. Der Rückstand beträgt 21 Punkte.