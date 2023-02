Capelas Hawks spielen in Arizona gross auf

News aus den US Sports

Legende: Schrammte knapp an einem Double-Double vorbei Clint Capela. imago images/Sports Press Photo/Shaina Benhiyoun

NBA: Atlanta überrollt die Suns

Die Atlanta Hawks haben auswärts in Phoenix einen überzeugenden Sieg gefeiert. Der 132:100-Erfolg gegen die Suns war für das Team mit dem Schweizer Clint Capela der deutlichste Sieg in dieser Saison. Der Genfer steuerte 9 Punkte und 10 Rebounds bei, womit er sein 22. Double-Double in dieser Spielzeit knapp verpasste. Nachdem das erste Viertel noch ausgeglichen verlaufen war, bauten die Gäste angeführt von Trae Young und Dejounte Murray ihren Vorsprung bereits bis Spielmitte auf 19 Punkte aus.