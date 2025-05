Legende: Es schaut nicht gut aus Jayson Tatum konnte das Parkett nicht ohne Hilfe verlassen. Keystone/ FRANK FRANKLIN II

NBA: Der Titelverteidiger vor dem Out

Titelverteidiger Boston Celtics steht in den NBA-Playoffs vor dem Ausscheiden. Zwar führte Boston bei den New York Knicks zwischenzeitlich mit 14 Punkten, am Ende setzte es aber mit 113:121 im 4. Viertelfinalspiel die 3. Niederlage ab. Zudem verletzte sich Bostons Starspieler Jayson Tatum. Ob Tatum in Spiel 5 für die Celtics auflaufen kann, ist mehr als fraglich. Der wichtigste Spieler des Teams wurde im Schlussviertel mit dem Rollstuhl in die Kabine gefahren, nachdem er umgeknickt war. Zuvor waren ihm 42 Punkte gelungen. Jalen Brunson kam für die Knicks auf 39 Zähler. Die nächste Partie findet in der Nacht auf Donnerstag in Boston statt. Ebenfalls in der Nacht auf Dienstag ging Minnesota gegen Golden State dank einem 117:110 mit 3:1 in Führung.

Resultate