Legende: Wird in Zukunft wohl von anderen Eigentümern bezahlt Jayson Tatum. Keystone/EPA/CJ GUNTHER

NBA: Celtics dürfen verkauft werden

Der Verkauf der Boston Celtics kann für eine Summe von 6,1 Milliarden Dollar offiziell vollzogen werden. «Das NBA Board of Governors hat den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an den Boston Celtics an eine Investorengruppe einstimmig genehmigt», teilte die Liga in einer kurzen Erklärung mit: «Der Abschluss der Transaktion wird in Kürze erwartet.» Bereits im März hatten sich die bisherigen Besitzer des Rekordmeisters mit der von Bill Chisholm geleiteten Investorengruppe auf den Deal geeinigt. Die vereinbarten 6,1 Milliarden Dollar waren damals noch eine Rekordsumme in den US Sports, ehe im Juni ein Angebot im Wert von 10 Milliarden Dollar für die Los Angeles Lakers abgegeben worden war. Auch der Rekord-Verkauf der Lakers soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.