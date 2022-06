News aus den US Sports

Legende: Zeigte eine starke Leistung Colorado-Torhüter Pavel Francouz. Keystone/AP Photo/Jack Dempsey

NHL: Colorado gewinnt auch 2. Heimspiel

Im Playoff-Final der Western Conference hat Colorado im eigenen Stadion den optimalen Start hingelegt. Das Team aus Denver gewann dank einem 4:0 über die Edmonton Oilers auch die zweite Partie der Best-of-7-Serie. Avalanche-Ersatztorhüter Pavel Francouz legte mit 24 Paraden den Grundstein zum Sieg. Colorado erzwang die Entscheidung im 2. Drittel mit den ersten beiden Toren innerhalb von 15 Sekunden. Die nächsten beiden Partien der Serie finden in Edmonton statt. Das Team aus Kanada steht vor einer schwierigen Aufgabe. Colorado hat in den diesjährigen Playoffs bislang alle fünf Auswärtspartien gewonnen.

00:30 Video Die Basis für Sieg Nr. 2: Colorado trifft im Mitteldrittel innert 15 Sekunden doppelt Aus Sport-Clip vom 03.06.2022. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

NBA: Warriors starten mit Heimniederlage

Die Golden State Warriors sind im Playoff-Final der NBA in Rückstand geraten. Das Team aus San Francisco verlor die Auftakt-Partie der Best-of-7-Serie gegen die Boston Celtics zuhause 108:120. Nachdem die Warriors zwischenzeitlich schon mit 15 Punkten Vorsprung geführt hatten, schafften die Celtics dank einem 40:16 im letzten Viertel noch die Wende. Spiel 2 im Playoff-Final findet in der Nacht auf Montag erneut in San Francisco statt.