Legende: Elegant zum Korbleger Stephen Curry. Keystone/ASHLEY LANDIS

NBA: Warriors sind weiter – Pacers mit Traumstart

Stephen Curry und die Golden State Warriors verbleiben in den NBA-Playoffs im Rennen. Nach überstandenem Play-In schalteten die Warriors im Achtelfinal die Houston Rockets mit 4:3 aus. Die 7. Partie in Texas gewann Golden State mit 103:89. Die Kalifornier gingen im 2. Viertel dank ihres unerwarteten Helden Buddy Hield in Führung. Hield erzielte 33 Punkte, davon 22 vor der Pause. Superstar Curry skorte 22 Punkte und eroberte 10 Rebounds. In den Viertelfinals bekommt es Golden State mit den Minnesota Timberwolves zu tun. Im Osten sorgte Indiana für eine Überraschung: Die Pacers gewannen in Cleveland dank 19 verwerteten Dreipunktewürfen mit 121:112 und gingen in der Viertelfinalserie gegen das punktbeste Team der Qualifikation überraschend in Führung.

Resultate