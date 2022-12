NHL: Suter siegreich

Nach 3 Niederlagen in Serie haben die Detroit Red Wings gegen die Columbus Blue Jackets einen 4:2-Auswärtssieg eingefahren. Pius Suter feuerte zwar 5 Schüsse ab, konnte sich aber nicht in die Skorerliste eintragen. Er wartet seit mittlerweile 7 Spielen auf ein persönliches Erfolgserlebnis. Timo Meiers San Jose Sharks mussten beim 3:6 in Buffalo die 8. Niederlage aus den vergangenen 10 Partien einstecken. Der Appenzeller blieb ohne Skorerpunkt. Auch Philipp Kurashev verlor in der Nacht auf Montag: Beim 0:3 der Chicago Blackhawks gegen die New York Islanders fielen alle Tore im Mitteldrittel.

NBA: Nike trennt sich von Irving

Der umstrittene Basketball-Star Kyrie Irving hat seinen millionenschweren Sponsorenvertrag beim Sportartikel-Multi Nike verloren. Wie das Unternehmen aus Oregon der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, wurde das zuletzt ausgesetzte Werbeverhältnis mit dem 30-jährigen Profi des NBA-Klubs Brooklyn Nets offiziell beendet. Irving soll zuletzt mehr als elf Millionen Dollar im Jahr von Nike kassiert haben. Er hatte in den sozialen Medien den Link zu einem Film mit klar antisemitischen Inhalten geteilt.