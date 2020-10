Dodgers in der World Series wieder in Front

Legende: Überzeugte in Spiel 3 Walker Buehler von den Los Angeles Dodgers. Reuters

Baseball: Dodgers holen 2. Sieg gegen Tampa

Die favorisierten Los Angeles Dodgers führen in der World Series der Major League Baseball (MLB) mit 2:1. Der 6-fache Champion gewann Spiel 3 gegen die Tampa Bay Rays mit 6:2. Während die Dodgers sich auf ihren starken Werfer Walker Buehler verlassen konnten, stellte beim Gegner Randy Arozarena einen MLB-Rekord ein. Der 25-jährige Kubaner erzielte gegen die Dodgers bereits seinen 8. Homerun in den diesjährigen Playoffs. Nur 3 Spieler vor ihm schafften dies ebenfalls in einer einzigen «Postseason». Spiel 4 der Best-of-7-Serie findet bereits in der Nacht auf Sonntag statt.

Basketball: NBA-Saisonstart noch vor Weihnachten?

Die NBA plant einen Saisonstart noch vor Weihnachten. Wie verschiedene US-Medien übereinstimmend berichten, hat die Liga den Teambesitzern einen Start am 22. Dezember vorgeschlagen. Ein definitiver Entscheid wurde noch nicht gefällt. Die Regular Season soll wegen der Corona-Pandemie verkürzt werden und für jedes Team 72 statt 82 Spiele umfassen. Somit wäre ein Saisonende im Juni möglich, rechtzeitig vor dem anvisierten Beginn der Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio (ab 23. Juli).