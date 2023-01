News aus den US Sports

Legende: Luka Doncic Er bot gegen Detroit eine grosse Show. Keystone/AP Photo/Richard W. Rodriguez

NBA: Doncic glänzt mit 53 Punkten

Bei seiner Rückkehr nach einer Knöchelverletzung brillierte Dallas' Starspieler Luka Doncic mit sagenhaften 53 Punkten. Der 23-jährige Slowene führte mit seiner Glanzleistung die Mavericks zu einem 111:105-Heimerfolg über Detroit. Vier seiner mittlerweile fünf 50-Punkte-Matches erzielte Doncic in dieser Saison, sein Karriere-Bestwert liegt seit dem 27. Dezember 2022 bei 60 Punkten. Wieder auf die Verliererstrasse gerieten dagegen die Atlanta Hawks (Clint Capela buchte 10 Punkte und 15 Rebounds) beim 125:129 in Portland.

NHL: Winnipeg dreht im 3. Drittel auf

Im einzigen NHL-Spiel in der Nacht auf Dienstag kam Winnipeg gegen St. Louis zu einem umkämpfen 4:2-Heimsieg. Erst eine unglaubliche Schlussoffensive der Jets ermöglichte diesen Erfolg. Der Gastgeber lag nämlich bis zur 43. Minute 0:2 in Rücklage und setzte dann mit einem Viererpack, zu gleichen Teilen geschnürt von Josh Morrissey und Mark Scheifele, zur Korrektur an. Das 2:2 und 3:2 fielen innert 21 Sekunden. Die Blues stehen nach dem Einbruch im letzten Drittel bei bereits 5 Niederlagen de suite.