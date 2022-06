Legende: Den Bedingungen getrotzt Matthew Fitzpatrick. Imago/UPI Photo

Golf: Wind bringt Umsturz am US Open

Der Engländer Matthew Fitzpatrick und der Amerikaner Will Zalatoris führen das US Open in Brookline (Massachusetts) vor der Schlussrunde an. Das Duo weist einen Schlag Vorsprung auf Jon Rahm auf. Der spanische Titelverteidiger vergab bei windigen Bedingungen die Führung mit einem Doppel-Bogey am letzten Loch. Einen weiteren Schlag dahinter lauert Scottie Scheffler (USA). Der bisherige Leader Collin Morikawa (USA) fiel mit einer 77er-Runde auf den 17. Platz zurück.

00:46 Video Fitzpatrick: «In Majors spielt das Mentale eine ganz andere Rolle» (engl.) Aus Sport-Clip vom 19.06.2022. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Fussball: Chicago siegt ohne Shaqiri

Ohne Xherdan Shaqiri haben die Chicago Fire in der MLS ihre 10 Partien andauernde Sieglos-Serie durchbrochen und ihren 3. Saisonerfolg gefeiert. Fabian Herbers köpfelte die Fire zum 1:0-Heimsieg über D.C. United. Mit nun 14 Punkten aus 15 Saisonspielen schloss das Schlusslicht der Eastern Conference zum Gegner auf. Shaqiri musste wegen einer Oberschenkel-Verletzung, die er sich im Nati-Spiel gegen Portugal zugezogen hatte, passen.