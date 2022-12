News aus den US Sports

Legende: Auch von 2 Gegenspielern nicht zu stoppen Clint Capela. Getty Images/Kevin C. Cox Staff

NBA: Capela mit Double-Double bei Rückkehr

Erfolgreiche Rückkehr für Clint Capela. Der Genfer, der die letzten 3 Partien wegen einer Wadenverletzung verpasst hatte, lief beim 130:105-Erfolg der Atlanta Hawks gegen die Detroit Pistons wieder auf und stand 25 Minuten auf dem Parkett. Die entscheidende Differenz gegen das schwächste Team der Liga schufen die Hawks mit einem 17:3-Zwischensprint im 3. Viertel. Capela verbuchte dank 10 Punkten und 10 Rebounds ein Double-Double.

00:45 Video Zwei Lakers-Protagonisten nach der Niederlage gegen Charlotte Aus Sport-Clip vom 24.12.2022. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

NFL: Assistenztrainer droht Ungemach

Einem Assistenztrainer der New York Jets droht eine mindestens einjährige Sperre durch die US-Football-Liga NFL. Das berichtet unter anderem der US-Sender ESPN. Auch auf der Webseite der Liga gab es einen entsprechenden Bericht. Der Trainer soll gegen die Richtlinien zum Glücksspiel verstossen haben. Demnach soll er zwar nicht auf NFL-Spiele, aber auf andere Sportarten gewettet haben, was in der NFL untersagt ist. Der Jets-Trainer soll dabei auch auf dem Trainingsgelände des Teams Wetten platziert haben. Sein Anwalt und Agent bestreiten dies, man werde Einspruch einlegen.