NHL: Auftaktsiege für Oilers und Hurricanes

Las Vegas misslang der Auftakt in die Playoff-Viertelfinals der NHL. Das Heimspiel gegen Edmonton ging 2:4. verloren Die Golden Knights, bei denen der 24-jährige Goalie Akira Schmid seit 4 Partien auf einen Einsatz wartet, zogen aus einer schnellen 2:0-Führung keinen Profit. Nachdem Leon Draisaitl für die Oilers zu Beginn des Schlussdrittels ausgeglichen hatte, schien alles auf eine Verlängerung hinzudeuten. Doch 2 Tore kurz vor Schluss brachten Edmonton den Sieg. Carolina eröffnete seine Viertelfinal-Serie mit einem 2:1-Sieg n.V. bei Washington.

NBA: Warriors weiter im Hoch

Golden State gewann zum Auftakt der NBA-Viertelfinal-Serie bei den Minnesota Timberwolves 99:88. Die Warriors hatten zunächst das Play-In überstanden und schliesslich am Wochenende in den Playoff-Achtelfinals Houston im 7. Spiel in die Ferien geschickt. Nun scheinen sie auch die Chance zu nützen, dass sie in den Viertelfinals einen Aussenseiter vorgesetzt erhalten. Die Warriors mussten im zweiten Viertel mitansehen, wie sich Stephen Curry am linken Oberschenkel verletzte. Jimmy Butler (20 Punkte, 11 Rebounds) sprang in die Bresche.