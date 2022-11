NHL: Fiala stellt auf 12 Skorerpunkte

Die Los Angeles Kings (Rang 3 in der Pacific Division) haben den 6. Sieg im 11. Spiel gefeiert. In St. Louis gewannen die Kings gegen die Blues mit 5:1. Kevin Fiala spielte dabei eine Hauptrolle. Er bereitete gleich 3 Tore vor: das 1:0 (durch Gabriel Vilardi) sowie das 2:0 und das 5:0 (jeweils durch Carl Grundström). Fiala verbuchte in den ersten 11 Partien der neuen Saison 12 Skorerpunkte (2 Tore, 10 Assists). In den letzten 4 NHL-Partien skorte Fiala immer. Dabei gelangen ihm 1 Tor und 6 Assists. Der zweite im Einsatz gestandene Schweizer, Pius Suter, musste sich mit Detroit klar geschlagen geben: Die Red Wings unterlagen bei Buffalo 3:8.

NBA: Capela und Co. gehen in Toronto unter

Nach dem gelungenen Saisonstart mit vier Siegen aus den ersten fünf Partien verlieren die Atlanta Hawks mit dem Schweizer Clint Capela erstmals diese Saison zweimal in Serie. Dabei setzte es in Kanada gegen die Toronto Raptors mit 109:139 eine Kanterniederlage ab. Der Kameruner Pascal Siakom führte mit 31 Punkten und 12 Rebounds Toronto zum klaren Sieg. Clint Capela vermochte keine Akzente zu setzen: «Wir waren zuwenig gut. Wir taten zuwenig und wir liessen viel zu viel zu. In der Defensive fanden wir den Rhythmus nie. Wenn wir soviele Punkte zulassen, können wir auswärts nicht gewinnen.» Capela gelangen 13 Punkte und 5 Rebounds.

MLB: Spiel 3 wegen Regen abgesagt

Eine aufziehende Regenfront hat zur Absage des 3. Spiels der World Series in der Major League Baseball geführt. Kurz vor der Begegnung zwischen den Philadelphia Phillies und den Houston Astros in Philadelphia entschied sich die Liga, angesichts des drohenden Unwetters die Begegnung um einen Tag auf Dienstag zu verschieben. Aktuell steht es in der Serie 1:1, zum Titelgewinn sind 4 Siege nötig. Auch die übrigen Begegnungen wurden als Folge um 24 Stunden verschoben, die Spiele vier und fünf finden somit am Mittwoch und Donnerstag in Philadelphia statt.