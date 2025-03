News aus den US Sports

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wieder auf dem Parkett Kyshawn George. imago images/Sipa USA

NBA: George bei Comeback ohne Fortune

Nach überstandener Verletzungspause hat Kyshawn George mit den Washington Wizards die 54. Niederlage im 69. Saisonspiel einstecken müssen. George, der am Mittwoch gegen die Utah Jazz wegen einer Prellung am rechten Knie ausgefallen war, stand im Heimspiel gegen die Orlando Magic in der Startformation. Bei der 105:120-Niederlage verbuchte der Walliser Rookie 7 Punkte, 8 Assists und 4 Rebounds. Mit minus 25 war George zusammen mit zwei Teamkollegen der Spieler mit der schlechtesten Plus-/Minus-Bilanz.

NBA