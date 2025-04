News aus den US Sports

Legende: Hatte mit Washington erneut das Nachsehen Kyshawn George (links) im Zweikampf mit Philadelphias Quentin Grimes. Keystone/AP Photo/Terrance Williams

NBA: Wizards verlieren Kellerduell

Die Washington Wizards mit Kyshawn George haben in der NBA eine weitere Niederlage bezogen. Das Team aus der Hauptstadt verlor zu Hause das Kellerduell gegen die Philadelphia 76ers 103:122. Die Entscheidung fiel im letzten Viertel, in dem die «Sixers» ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf 23 Punkte ausbauten. Die Wizards, bei denen George die Partie mit 13 Punkten und 4 Rebounds beendete, bezogen bereits wieder die 4. Niederlage hintereinander. Für Philadelphia dagegen war es das erste Erfolgserlebnis nach 12 Niederlagen am Stück.

MLS: LA Galaxy verpatzt Saisonstart

Vor wenigen Monaten noch hatte Los Angeles Galaxy über den Meistertitel in der nordamerikanischen Fussballliga MLS gejubelt – inzwischen ziert der Klub nach 7 Saisonspielen und dem bislang schlechtesten Start eines MLS-Meisters das Tabellenende der Western Conference. Gerade einmal 2 Unentschieden gelangen dem Titelverteidiger, die restlichen Spiele gingen allesamt verloren. Am Mittwoch schied das Team des ehemaligen deutschen Nationalspielers Marco Reus zudem im Viertelfinal des Champions Cup gegen Tigres aus.