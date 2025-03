Legende: Für seine Blocks gefeiert Kyshawn George überzeugt in seiner Rookiesaison. Reuters/ David Reginek/Imagn Images

NBA: George sorgt für Hektik

Die Washington Wizards mit dem Walliser Kyshawn George bezogen beim 103:123 in Detroit eine weitere Niederlage. Die Partie wurde hektisch, als George gegen den überragenden Cade Cunningham (27 Punkte) im ersten Viertel handgreiflich wurde. Der Schweizer schubste Cunningham weg löste damit ein Techtelmechtel zwischen mehreren Spielern aus. Sportlich bot die Partie indes kaum Spannung. Die Pistons lagen ab Spielhälfte immer mindestens 10 Punkte voraus. Detroit und Washington stehen sich in der Nacht auf Freitag nochmals in Detroit gegenüber. Mit 4 Siegen aus den letzten 8 Partien spielt Washington derzeit so erfolgreich wie vorher noch nie in dieser Saison, bleibt aber das schlechteste Team der Liga.

Resultate