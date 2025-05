Legende: Zum Zuschauen verdammt Steph Curry (r.). verfolgte das Spiel von der Bank aus. Keystone/AP/San Francisco Chronicle/CARLOS AVILA GONZALEZ

NBA: Timberwolves gleichen aus

Golden State hat in der Viertelfinalserie gegen die Minnesota Timberwolves den Ausgleich hinnehmen müssen. Ohne ihren verletzten Teamleader Steph Curry verloren die Warriors Spiel 2 in Minneapolis klar mit 93:117. Bereits der Start in die Partie misslang den Gästen komplett. Sie gerieten 0:13 ins Hintertreffen und schafften es erst in der 5. Minute auf die Anzeigetafel. Mit Ausnahme einer kurzen Phase im dritten Viertel waren die Timberwolves danach durchgehend zweistellig vorne. Die beiden kommenden Partien finden in San Francisco statt. Ob sich Curry rechtzeitig von seiner Oberschenkelzerrung erholt, scheint zumindest fraglich.

Resultate

NHL: Draisaitl richtet es für Edmonton

Die Edmonton Oilers haben auch das zweite Spiel in der Viertelfinalserie gegen die Vegas Golden Knights gewonnen. Die Gäste aus Kanada zwangen das Heimteam mit 5:4 nach Verlängerung in die Knie. Leon Draisaitl traf in der 16. Minute der Overtime zum Sieg, nachdem die Oilers in der regulären Spielzeit einen 3:1- respektive 4:2-Vorsprung verspielt hatten. Der Schweizer Goalie Akira Schmid kam bei Vegas wie zuletzt nicht zum Zug.

Resultate