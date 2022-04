Legende: Muss einen Rückschlag hinnehmen Der verletzte Jonas Siegenthaler. Keystone / Charles Krupa

NHL: Siegenthaler verletzt

Jonas Siegenthaler von den New Jersey Devils wird die im Mai stattfindende Eishockey-WM in Finnland verpassen. Der Verteidiger hatte sich in der Partie gegen die Montreal Canadiens am vergangenen Donnerstag einen Handbruch zugezogen. In der laufenden Saison kam er in 70 Partien auf 14 Skorerpunkte.

NHL: Fiala mit 24. Saisontor

Kevin Fiala hat mit Minnesota in St. Louis nach einer 3:1-Führung im Schlussdrittel eine 3:4-Niederlage nach Verlängerung kassiert. Der Schweizer Stürmer erzielte im 1. Drittel den Treffer zum 1:1. Für Fiala, der auf 62 Skorerpunkte kommt, war es das 24. Tor in dieser Saison. Dies ist für den 25-Jährigen in der Regular Season persönlicher Rekord. Ebenfalls eine knappe Niederlage setzte es für Nino Niederreiter und Carolina ab. Trotz dem 1:2 gegen die New York Islanders verbleiben die Hurricanes mit 2 Punkten Vorsprung an der Spitze der Metropolitan Division.

NBA: Capela mit 17 Punkten

Clint Capela hat mit Atlanta in Miami eine 109:113-Niederlage einstecken müssen. Der Genfer kam auf 17 Punkte und 14 Rebounds. Damit ist klar, dass die Hawks die Qualifikationsphase bestenfalls im 8. Rang abschliessen werden.