NHL: Hischier nicht zu bremsen

Nach zuletzt zwei furiosen Siegen gegen die Montreal Canadiens (7:1) und die St. Louis Blues (7:4) sind die New Jersey Devils am Sonntag mal wieder als Verlierer vom Eis gegangen. Zuhause setzte es für die Devils gegen die Pittsburgh Penguins eine 2:4-Niederlage ab. Captain Nico Hischier war beim Heimteam für das zwischenzeitliche 2:2 in der 43. Minute zuständig. Sein Schuss wurde von einem «Pens»-Verteidiger an den Pfosten gelenkt, worauf der Puck vom Schoner des Goalies über die Linie kullerte. Für Hischier war es der 13. Treffer der laufenden NHL-Saison – in den letzten 4 Spielen hat er immer reüssiert, vor zwei Tagen in St. Louis gar doppelt.

NBA: Capelas Atlanta verliert

Clint Capela und die Atlanta Hawks unterlagen in der NBA den Boston Celtics mit 95:105. Zur Spielhälfte hatte Atlanta noch 10 Punkte mehr auf dem Konto. Jayson Tatum brillierte bei Boston mit 38 Punkten. Der Genfer Capela steuerte 8 Punkte und 18 Rebounds bei. Für die Hawks war es die 4. Schlappe aus den letzten 5 Partien.