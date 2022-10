Legende: Hat am Dienstag wieder mit der Mannschaft trainiert Nico Hischier. Keystone/AP/Joe Buglewicz

NHL: Saisonauftakt vielleicht doch mit Hischier

Entgegen ersten Meldungen könnte Nico Hischier den New Jersey Devils bei deren Saisonauftakt in der Nacht auf Freitag bei den Philadelphia Flyers doch noch zur Verfügung stehen. Der 23-jährige Walliser, der zuletzt mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen hatte, nahm am Dienstag erstmals wieder im Mannschaftstraining teil. «Ich fühle mich besser, doch ich muss noch an einigen Sachen arbeiten, damit der Oberschenkel wieder komplett belastbar ist», lässt sich Hischier auf der Devils-Homepage zitieren. Ob der Captain in Philadelphia mittun kann, wird wohl erst wenige Stunden vor dem Spiel entschieden.