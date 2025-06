Indiana geht in den NBA-Finals wieder in Führung

News aus den US Sports

Legende: Rein das Ding Obi Toppin erzielt zwei Punkte für die Indiana Pacers. Keystone/ABBIE PARR

NBA: Pacers noch 2 Siege vom Titel entfernt

In den NBA-Finals haben die Indiana Pacers wieder vorgelegt: Die Pacers gewannen Spiel 3 der Best-of-7-Serie gegen die Oklahoma City Thunder vor eigenem Anhang mit 116:107 und sind damit noch 2 Siege vom ersten Triumph in der besten Basketball-Liga der Welt entfernt. Wie schon beim dramatischen Sieg im ersten Spiel hatte Indiana auch am Mittwochabend den längeren Atem. Oklahoma lag 9 Minuten vor Schluss noch 95:91 vorne, doch dann zogen die Pacers im Finish unwiderstehlich davon. Bester Werfer der Partie für Indiana war unerwartet Bennedict Mathurin mit 27 Punkten. Mathurin kam von der Bank und reüssierte bei 9 seiner 12 Würfe.

