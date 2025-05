Legende: Verpasste ein Triple-Double nur knapp Nikola Jokic. IMAGO / Xinhua

NBA: Nuggets im Viertelfinal

Die Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic haben nach einem Kraftakt die Viertelfinals erreicht. Sie gewannen das entscheidende Spiel gegen die Los Angeles Clippers 120:101. Nach ausgeglichener ersten Halbzeit legte Denver mit einem starken dritten Viertel (35:19) den Grundstein zum Sieg. Der dreifache MVP Jokic verpasste mit 16 Punkten, zehn Rebounds und acht Assists nur knapp ein Triple-Double. Nächster Gegner der Nuggets sind die Oklahoma City Thunder, das beste Team der Qualifikation. Für die Clippers war es das dritte Erstrunden-Aus in Folge.

PWHL: Keine Playoffs für Müllers Fleet

Alina Müller verpasst in ihrer zweiten Saison in der PWHL erstmals die Playoffs. Ohne die verletzte Schweizerin kassierten die Boston Fleet am Samstag die entscheidende Heimniederlage. Gleich mit 1:8 unterlag Boston dem Titelverteidiger aus Minnesota, der in der Tabelle noch an den punktgleichen Fleet vorbeizog. Alina Müller, mit 7 Toren und 12 Assists zweitbeste Skorerin ihres Teams, stand Boston in den letzten beiden Qualifikationsspielen nicht zur Verfügung. Die Nati-Stürmerin fiel aufgrund einer Verletzung am Unterkörper aus.

