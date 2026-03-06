Legende: Kann sich mal wieder über einen Sieg freuen Roman Josi. AP Photo/George Walker IV

NHL: Wichtiger Sieg für Nashville

Die Nashville Predators um Captain Roman Josi können im Kampf um die Playoff-Plätze in der NHL wieder Hoffnung schöpfen. Mit einem 6:3-Heimsieg gegen Boston beendeten sie eine Serie von drei Niederlagen. Die Predators stellten die Weichen mit vier Toren im Mitteldrittel. Beim 5:1 in der 35. Minute zeichnete sich Josi als Vorbereiter für den Doppeltorschützen Matthew Wood aus. Mit dem zweiten Sieg im fünften Spiel seit der Olympiapause hält Nashville den Anschluss an die Playoff-Ränge.

NBA: Knappe Niederlage für Houston

Die Houston Rockets haben sich in der NBA knapp geschlagen geben müssen. Das Team von Clint Capela verlor das Heimspiel gegen die Golden State Warriors nach Verlängerung 113:115. Capela verbuchte in knapp zwölf Minuten Einsatzzeit vier Punkte und drei Rebounds. Mit +11 wies der Genfer die beste Plus/Minus-Bilanz seines Teams auf. Die Washington Wizards verloren ohne Kyshawn George gegen Utah Jazz 112:122 und kassierten damit die siebte Niederlage in Serie. Der Walliser fehlte im zweiten Spiel in Folge wegen einer Ellbogenverletzung.

